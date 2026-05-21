Anitta lança nova música para a Copa; relembre as faixas das últimas edições do campeonato

ALLAN CALISTO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Cantora Anitta



A cantora Anitta lançou nesta quinta-feira (21) sua música oficial da Copa do Mundo 2026, “Goals”. A canção é em parceria com a cantora Lisa, do grupo de k-pop Blackpink, e com o rapper nigeriano Rema.

A faixa é escrita com trechos em diferentes línguas, o clipe tem combinações de cores e participações ilustres dos mascotes e da bola Trionda. A carioca também será uma das atrações da abertura dos jogos no dia 12 de junho em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Além de Anitta, a colombiana Shakira também lançou uma música para o campeonato mundial chamada “Dai Dai”, com o, também cantor nigeriano, Burna Boy, no dia 14 de maio.

Relembre músicas-tema das Copas do Mundo

Todo ano, a FIFA lança a música-tema oficial da Copa do Mundo. A faixa oficial da edição do campeonato passou a existir em 1962, na Copa do Mundo do Chile.

Faixas oficiais

Uma das principais e mais lembradas músicas até hoje é a famosa “This Time for Africa”, mais conhecida como “Waka Waka”, de Shakira. Ela foi lançada para a edição de 2010, na Copa do Mundo da África do Sul.

Em 2014, na edição que aconteceu no Brasil, a música foi “We Are One”. Apesar de ter Claudia Leitte como uma das cantoras, muita gente criticou o fato dos outros dois artistas da música não terem relação alguma com o Brasil: Jennifer Lopez e Pitbull.

Já na Copa do Mundo de 1998, que se passou na França, a faixa oficial foi “La da Copa de la Vida” na voz de Ricky Martin. A canção tinha um astral animado e foi um dos divisores de água para a carreira internacional de Ricky.

O primeiro “hino” das Copas foi em 1962 para a edição do Chile. Cantada pelo grupo “Los Ramblers”, “El Rock del Mundial” chegou a fazer sucesso na América do Sul, vendendo mais de 2 milhões de cópias.

Faixas não oficiais

Mesmo com músicas-tema oficializadas pela FIFA para cada edição, alguns anos foram marcados por canções que não entraram para as que fizeram muito sucesso.