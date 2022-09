Demi Lovato volta às raízes com a turnê ‘Holy Fvck’

Pela primeira vez no Brasil desde 2016 e depois de sobreviver a uma overdose, a ex-Disney fez duas apresentações carregadas no rock

Reprodução/Instagram/@ddlovato Demi Lovato chamou a multidão em São Paulo de "muito gostosa", palavra ensinada pelos fãs há anos



Menos de duas semanas depois de lançar uma nova era na carreira, a cantora Demi Lovato fez o segundo show em São Paulo, nesta quarta-feira, 31. O álbum “Holy Fvck”, segundo desde o início da pandemia de Covid-19, marcou a ida da ex-Disney para o pop-rock — e o estilo empolgou os fãs que foram ao Espaço Unimed na segunda apresentação de Demi no Brasil. O visual também deu o tom roqueiro: a artista repetiu as correntes do dia anterior, que, dessa vez, vieram penduradas em um vestido preto rasgado, sobreposto a uma camisa branca por baixo — também rasgada — e uma gargantilha com espinhos. Os cabelos à la Joan Jett foram presos em duas maria-chiquinhas, e os olhos ganharam um esfumado preto. Na parte de baixo, duas linhas pretas simulam o caminho percorrido por lágrimas.

A cantora abriu o show com a música que leva o mesmo nome do álbum, “Holy Fvck”, e emendou “Freak”, “Substance” e “Eat Me”, músicas do novo disco. Depois das quatro primeiras, ela fez questão de apresentar a banda, composta apenas de mulheres: Brittany Bowman, na bateria, Leanne Bowes, no baixo, Dani McGinley, no teclado, e Nita Strauss, guitarrista. Sem grandes acessórios no palco, a cenografia deixou com que elas brilhassem: apenas alguns jogos de luzes foram usados. Tendo se apresentado pela primeira vez no Brasil há mais de dez anos, a cantora entendeu quando a plateia entoou “Demi, eu te amo” e respondeu, agradecendo o carinho dos fãs brasileiros, que a surpreenderam ao cantar todos os versos das canções. A artista ainda chamou a multidão de “muito gostosa”, palavra ensinada pelos fãs há anos, tanto nas vindas ao país quanto nas redes sociais.

A canção “29”, escrita para um relacionamento antigo e polêmico, também deu as caras no repertório. Do novo CD, Demi ainda incluiu a divertida “City of Angels”, “4ever 4 Me” e “Happy Ending” — com um clima mais pesado, aborda a dependência em álcool e drogas. Ela ainda resgatou sucessos do início da carreira, quando já tinha um estilo mais voltada ao pop-rock, como “Remember December” e “Don’t Forget”. As músicas “Confident”, “Heart Attack” e “Cool For The Summer” — esta última encerrou a apresentação — , ganharam uma nova roupagem, mais condizente com esse momento roqueiro da estrela. Lovato também apresentou clássicos como “La La Land”, “Here We Go Again”, “Skyscraper” e “Sorry Not Sorry”, além de incluir “The Art of Starting Over”, música do álbum lançado em 2021, o primeiro após a overdose que quase tirou sua vida e a deixou com sequelas de saúde. Demi se embrulhou em uma bandeira do Brasil jogada por fãs e deixou o palco depois de cerca de uma hora.

Nova era

Depois de um álbum de pop extremamente revelador e um documentário sobre o momento sombrio de quase morte, ambos entitulados “Dancing With The Devil”, Demi anunciou, nas redes sociais, o “funeral da sua música pop”. Todas as publicações do Instagram, inclusive, foram apagadas e, agora, predominam imagens com a nova identidade visual mais roqueira. Em entrevista ao PopCrush Nights, ela explicou que a vontade de voltar a fazer esse tipo de música veio quando assistia a um show da banda Dead Sara. Demi, que iniciou a carreira musical em 2008 com o álbum pop-punk “Don’t Forget”, contou que foi forçada por produtoras anteriores a seguir um caminho de artista “pop hiper-feminina”, o que a deixava infeliz.

Em 2019, Lovato assinou com um novo empresário, Scooter Braun (de artistas como Justin Bieber, Kanye West e Ariana Grande), e fez a mudança no estilo musical. Em uma entrevista para o “L.A Times”, a cantora disse que “as novas músicas são sobre retomar o poder e aceitar a minha raiva — algo que venho deixando de lado há anos, porque achei que me deixaria menos espiritual”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Demi Lovato (@ddlovato)

Passagem pelo Brasil

Depois de dois shows em São Paulo, Demi Lovato leva a turnê “Holy Fvck” a Belo Horizonte na sexta-feira, 2. Já no dia 4, ela vai ao Rio de Janeiro para uma apresentação no palco Mundo do Rock In Rio. Demi é a terceira atração do dia, depois dos brasileiros Jota Quest e Iza, e antes do canadense Justin Bieber. Antes dos quatro shows feitos em solo brasileiro, a última vez que a cantora americana tinha se apresentado no país havia sido em 2016, durante o Z Festival.