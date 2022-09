Digão diz que ‘militância é cemitério do rock’ e critica quem ‘baba o ovo’ da Anitta

Em entrevista ao Pânico, vocalista do Raimundos afirma que palco não é lugar de política

Reprodução/Jovem Pan News Digão, do Raimundos, foi o convidado do programa Pânico



Nesta terça-feira, 6, o programa Pânico recebeu Digão, vocalista da banda Raimundos, que fez críticas aos músicos que se manifestam politicamente durante shows. “Eu defendo que você vai para o show para se divertir, você não vai lá para ficar fazendo militância. Tomar cerveja e ficar falando de política é uma m**da, né? [É melhor] Tomar cerveja e falar de mulher, de coisa bacana”, comparou. “É o que acontece, hoje a galera está usando os palcos para ficar militando. Eu me recuso, não falo de política em cima do palco de jeito nenhum. Só a música em si parece que não é suficiente, na época do Legião Urbana, do ‘Que País é Esse?’, você unia um país inteiro cantando. Unia. Essa militância separa as pessoas. Não é o objetivo da arte, o objetivo é unir. O que o político mais quer é estar dividido.”