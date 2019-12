Drake adianta Natal dos fãs com lançamento de single; ouça ‘War’

Reprodução/Instagram Single foi lançado de surpresa na madrugada desta terça (24)



A véspera de Natal amanheceu com música nova do Drake! O rapper, que foi uma das atrações principais no Rock in Rio 2019, lançou de surpresa o single “War” na madrugada desta terça-feira (24).

Em freestyle, subgênero do rap em que as letras são improvisadas seguindo uma batida, Drake revela que fez as pazes com The Weeknd e eles voltaram a ser amigos. Mesmo sem nada confirmado, os fãs especulam que o desentendimento seria por causa de Bella Hadid, ex-namorada de The Weeknd com quem Drake se envolveu.

A passagem de Drake no Brasil foi polêmica. Após boatos de cancelamento, o canadense desembarcou no país, mas não quis papo com os fãs no aeroporto e tampouco o tempero brasileiro já que trouxe sua própria equipe de cozinheiros. Já de volta ao seu país, o rapper confirmou uma parceria com Kevin O Chris e, juntos, lançaram um remix para “Ela é do Tipo”.

