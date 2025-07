Drogas, morcegos e rock ‘n’ roll: as polêmicas que forjaram a lenda de Ozzy

‘Príncipe das Trevas’ admitiu passar grande parte de sua vida adulta sob o efeito de substâncias, chegando a não se lembrar do nascimento de alguns de seus filhos

Ozzy Osbourne, o “Príncipe das Trevas” do rock, foi uma figura tão lendária quanto controversa. Ao longo de décadas, sua carreira foi marcada por momentos de genialidade musical e, inegavelmente, por uma série de incidentes chocantes que o consolidaram como um ícone imprevisível. De performances bizarras a batalhas pessoais públicas, as polêmicas de Ozzy são parte intrínseca de seu legado.

A luta de Ozzy contra o abuso de álcool e drogas é, sem dúvida, a mais impactante de suas polêmicas. Desde os primeiros dias com o Black Sabbath, a embriaguez e o uso excessivo de entorpecentes eram uma constante, culminando em sua saída da banda em 1979. Ele mesmo admitiu passar grande parte de sua vida adulta sob o efeito de substâncias, chegando a não se lembrar do nascimento de alguns de seus filhos. Essa dependência o levou a comportamentos erráticos, prisões e até mesmo um incidente em 1989 no qual ele tentou estrangular sua esposa, Sharon Osbourne, durante um surto. A sobriedade, embora pontual, tem sido uma batalha contínua para o Madman.

Incidentes chocantes com animais

Duas das polêmicas mais infames de Ozzy envolvem animais e se tornaram folclore do rock.

O Pombo Decapitado (1981): Em um encontro com executivos da CBS Records em Los Angeles, Ozzy, entediado e sob a influência de álcool, deveria soltar pombos brancos como um gesto de paz. Em vez disso, ele chocou a todos arrancando a cabeça de um dos pombos com uma mordida. O ato grotesco se espalhou rapidamente, cimentando sua imagem de loucura.

A Mordida no Morcego (1982): Durante um show em Des Moines, Iowa, um fã jogou um morcego no palco. Ozzy, pensando que era um brinquedo de borracha, mordeu a cabeça do animal. Para seu horror, percebeu que era um morcego de verdade quando o animal reagiu, mordendo sua língua. O incidente o forçou a uma dolorosa série de injeções antirrábicas e se tornou um dos momentos mais bizarros da história do rock.

Problemas legais e acusações polêmicas

Ozzy também enfrentou consequências legais e acusações morais ao longo de sua carreira.

Urinando no Alamo (1982): Em um ato de vandalismo amplamente divulgado, Ozzy foi preso em San Antonio, Texas, por urinar no Alamo Cenotaph, um monumento histórico. Ele foi banido da cidade por uma década, mas anos depois, o banimento foi levantado após uma doação de US$ 10.000 para a cidade.

Acusações de Satanismo e Suicídio: Nos anos 80, Ozzy foi um alvo frequente de grupos conservadores que o acusavam de promover o satanismo e o suicídio através de suas letras. Em 1986, uma ação civil o processou por supostamente ter levado dois adolescentes ao suicídio por ouvirem sua música "Suicide Solution". Ozzy defendeu que a música era um alerta sobre os perigos do álcool, inspirada na morte de Bon Scott do AC/DC, e o processo foi arquivado.

A era reality Show e a redenção (quase)

No início dos anos 2000, a série de TV “The Osbournes” da MTV revelou um lado mais doméstico e, por vezes, confuso de Ozzy. O programa expôs suas excentricidades, sua fala arrastada e sua batalha contínua contra os vícios para uma nova geração. Embora tenha humanizado o “Príncipe das Trevas” para muitos, também mostrou a devastação de seus problemas de saúde e abuso de substâncias na vida familiar.

A carreira de Ozzy Osbourne é um turbilhão de extremos. As polêmicas, muitas vezes auto-infligidas, foram tão marcantes quanto seus hinos do heavy metal. Elas pintam o quadro de um artista complexo, humano em suas falhas e, inegavelmente, um dos mais cativantes e chocantes personagens que o mundo da música já viu. E, para o bem ou para o mal, é essa mistura de talento e caos que solidificou seu lugar como uma lenda.

