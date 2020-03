Dua Lipa bota todo mundo pra malhar em clipe retrô de ‘Physical’

Reprodução/YouTube Cantora lançou novo videoclipe para canção nesta sexta-feira (6)



“Physical“, o terceiro single do próximo álbum de Dua Lipa, ganhou um clipe retrô oitentista nesta sexta-feira (6).

A cantora colocou o corpo pra jogo durante um intenso – e sensual – treino de malhação. A estética dos anos 80 e o figurino com maiôs dão um toque especial à produção.

O álbum “Future Nostalgia” será lançado oficialmente no dia 3 de abril. Além de “Physical”, as músicas “Don’t Start Now” e a faixa-título também já foram divulgadas pela cantora. Em entrevistas passadas, Dua havia classificado o novo trabalho como “futurístico e inovador”.

O primeiro videoclipe de “Physical” foi lançado no final de janeiro e já mais de 1 milhãod e visualizações no YouTube.

Assista ao clipe retrô: