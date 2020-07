Dua Lipa faz viagem psicodélica em clipe animado de ‘Hallucionate’; veja

Single faz parte de ‘Future Nostalgia’, álbum lançado no início do ano pela cantora

Dua Lipa lançou um novo clipe nesta sexta-feira (10). Em “Hallucionate”, a cantora se transformou em desenho animado para contar uma aventura muito louca após sentir o cheiro de uma flor alucinógena.

A música faz parte de “Future Nostalgia“, o álbum mais recente da artista lançado no início do ano. O single sucede as canções “Don’t Start Now”, “Physical” e “Break My Heart”, todas já trabalhadas individualmente por Dua Lipa e que ganharam clipes super produzidos.

Assista ao clipe: