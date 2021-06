Dupla sertaneja As Galvão chega ao fim após 74 anos devido ao Alzheimer

Cantora Mary Galvão contou que a irmã, Marilene, ‘não lembra mais de nada’ por causa da doença

Mary Galvão contou que a irmã não lembra mais as letras das músicas



Mary Galvão, de 81 anos, anunciou o fim da dupla sertaneja As Galvão após cerca de 74 anos cantando junto com a irmã, isso porque Marilene, de 79 anos, foi diagnosticada com Alzheimer há alguns anos e o avanço da doença está fazendo com que ela esqueça cada mais das coisas. “É um algo muito triste. A pessoa que está doente não sabe nada e a gente é quem fica aguentando as coisas, e sofre [com isso]. Amo muito a minha irmã, vou sempre visitá-la, é um amor muito grande por tudo o que nós passamos juntas, uma dando apoio para a outra e esse amor não vai acabar não. Infelizmente, ela não lembra mais as letras, não lembra mais nada”, disse Mary emocionada durante entrevista ao youtuber André Piunti. Nascidas no interior de São Paulo, elas começaram a cantar ainda crianças e ficaram conhecidas em todo o Brasil como as Irmãs Galvão. A dupla sertaneja era uma das mais antigas que ainda estava em atividade e foram mulheres pioneiras em um gênero musical que por décadas foi dominado por homens. Elas fizeram história interpretando clássicos como Beijinho Doce, No Calor dos Teus Braços e Colcha de Retalhos.