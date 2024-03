Vinda de Madonna ao Brasil é confirmada por patrocinador

‘Brasil, estou indo’, diz cantora em um vídeo nas redes sociais do banco Itaú, após rumores de show

Reprodução/Instagram Datas e outras informações sobre apresentações de Madonna no país devem ser divulgadas em breve



É oficialmente real! O coração dos fãs brasileiros está em êxtase com a notícia bombástica anunciada agora há pouco. Quem mais poderia nos brindar senão nossa Rainha do Pop, Madonna! O anúncio oficial saiu no Instagram do Itaú. O banco deletou todas as suas postagens anteriores, preparando o terreno para o anúncio mais aguardado. E então, como uma epifania, lá estava ela, a própria Madonna, em um vídeo especial, lançando um convite direto para os corações sedentos de seus fiéis fãs brasileiros. O Brasil já está em festa! Preparem-se, porque a rainha do pop está chegando. Datas e outras informações sobre os shows de Madonna no país devem ser divulgadas em breve pelo patrocinador.

Confira anúncio

View this post on Instagram A post shared by Itaú (@itau)