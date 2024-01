Madonna trará turnê ‘Celebration Tour’ para o Brasil, diz produtor

William Orbit não deu mais detalhes sobre a data e o local da apresentação; apresentações celebram os 40 anos de carreira da cantora

Reprodução/Instagram/@madonna Celebration tour celebra 40 anos de carreira da Madonna



A cantora Madonna confirmou sua vinda ao Brasil durante a turnê “Celebration tour”, que celebra seus 40 anos de carreira, disse o produtor William Orbit. Em uma publicação no Instagram, Orbit revelou que o país está incluído na lista de destinos da turnê, porém não foram divulgados detalhes sobre a data e o local da apresentação. O anúncio confirma os rumores que circulavam sobre a vinda da rainha do pop ao país. Na mesma publicação, Orbit expressou seu desejo de trabalhar com Madonna em um novo álbum, mas afirmou que isso terá que ser adiado devido aos projetos futuros.