Eddie Vedder e Roger Daltrey: Best of Blues and Rock anuncia lineup para 2026
O festival Best of Blues and Rock divulgou o seu lineup para a edição de 2026 nesta sexta-feira (25). Entre os artistas anunciados, estão Eddie Vedder, vocalista do Pearl Jam, e Roger Daltrey, vocalista do The Who.
Os shows acontecem entre os dias 20 e 22 de novembro, no Parque Ibirapuera. Chris Issak, dono do sucesso “Wicked Game”, se apresentará pela primeira vez no Brasil.
Falando em Brasil, Samuel Rosa também estará presente no festival. O cantor e um dos fundadores da banda Skank abre a 13ª edição do Best of Blues and Rock na sexta-feira, dia 20 de novembro.
Os ingressos para a edição de 2026 estão disponíveis em pré-venda e venda geral sem cobrança de taxa de conveniência nas seguintes datas: a pré-venda exclusiva para membros do Ten Club, fã-clube oficial do Pearl Jam, e do The Wholigan Fan Club, fã-clube oficial do The Who, acontece no dia 26 de junho, a partir das 11h. Já a venda para o público em geral será aberta no dia 29 de junho, também às 11h. Os ingressos estarão disponíveis pela Ticketmaster.
Veja o lineup completo:
20/11:
- Eddie Vedder
- Glen Hansard
- Linka Moja
- Samuel Rosa
21/11:
- Roger Daltrey
- Chris Isaak
- Christone “Kingfish” Ingram
- Artur Menezes
22/11:
- Eddie Vedder
- Glen Hansard
- Linka Moja
- Samuel Rosa
Serviço
Best of Blues and Rock
@bestofbluesandrock
www.bestofbluesandrock.com.br
Datas: 20, 21 e 22 de novembro de 2026 (sexta a domingo)
Local: Plateia externa do Auditório Ibirapuera
Av. Pedro Álvares Cabral, Ibirapuera – São Paulo/SP
Classificação etária: 16 anos (menores podem comparecer acompanhados de responsável legal).
Gratuidade crianças menores de 6 (seis) anos: acesso gratuito para crianças menores de 6 (seis) anos de idade incompletos, sendo necessária a comprovação do benefício da gratuidade no acesso ao evento com a apresentação do RG ou certidão de nascimento original.
Ingressos: https://www.ticketmaster.com.br/event/best-of-blues-and-rock-2026
Bilheteria oficial Ticketmaster: Shopping Ibirapuera, Piso Jurupis (Av. Ibirapuera, 3103, Indianópolis, São Paulo/SP). Horário de funcionamento: terça a sábado: das 10h às 22h, domingos e feriados: das 14h às 20h. Fechado às segundas-feiras.