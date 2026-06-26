Eddie Vedder e Roger Daltrey: Best of Blues and Rock anuncia lineup para 2026

Os shows acontecem entre os dias 20 e 22 de novembro, no Parque Ibirapuera

O festival Best of Blues and Rock divulgou o seu lineup para a edição de 2026 nesta sexta-feira (25). Entre os artistas anunciados, estão Eddie Vedder, vocalista do Pearl Jam, e Roger Daltrey, vocalista do The Who.

Os shows acontecem entre os dias 20 e 22 de novembro, no Parque Ibirapuera. Chris Issak, dono do sucesso “Wicked Game”, se apresentará pela primeira vez no Brasil.

Falando em Brasil, Samuel Rosa também estará presente no festival. O cantor e um dos fundadores da banda Skank abre a 13ª edição do Best of Blues and Rock na sexta-feira, dia 20 de novembro.

Os ingressos para a edição de 2026 estão disponíveis em pré-venda e venda geral sem cobrança de taxa de conveniência nas seguintes datas: a pré-venda exclusiva para membros do Ten Club, fã-clube oficial do Pearl Jam, e do The Wholigan Fan Club, fã-clube oficial do The Who, acontece no dia 26 de junho, a partir das 11h. Já a venda para o público em geral será aberta no dia 29 de junho, também às 11h. Os ingressos estarão disponíveis pela Ticketmaster.

Veja o lineup completo:

20/11:

Eddie Vedder

Glen Hansard

Linka Moja

Samuel Rosa

21/11:

Roger Daltrey

Chris Isaak

Christone “Kingfish” Ingram

Artur Menezes

22/11:

Eddie Vedder

Glen Hansard

Linka Moja

Samuel Rosa

Serviço

Best of Blues and Rock

@bestofbluesandrock

www.bestofbluesandrock.com.br

Datas: 20, 21 e 22 de novembro de 2026 (sexta a domingo)

Local: Plateia externa do Auditório Ibirapuera

Av. Pedro Álvares Cabral, Ibirapuera – São Paulo/SP

Classificação etária: 16 anos (menores podem comparecer acompanhados de responsável legal).

Gratuidade crianças menores de 6 (seis) anos: acesso gratuito para crianças menores de 6 (seis) anos de idade incompletos, sendo necessária a comprovação do benefício da gratuidade no acesso ao evento com a apresentação do RG ou certidão de nascimento original.

Ingressos: https://www.ticketmaster.com.br/event/best-of-blues-and-rock-2026

Bilheteria oficial Ticketmaster: Shopping Ibirapuera, Piso Jurupis (Av. Ibirapuera, 3103, Indianópolis, São Paulo/SP). Horário de funcionamento: terça a sábado: das 10h às 22h, domingos e feriados: das 14h às 20h. Fechado às segundas-feiras.

