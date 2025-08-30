Eduardo Paes comenta rumores de show de Taylor Swift em Copacabana
Expectativa foi alimentada por uma postagem nas redes sociais da Prefeitura do Rio
Os fãs da renomada cantora Taylor Swift estão em uma verdadeira montanha-russa de emoções com a possibilidade de uma apresentação da artista em Copacabana no próximo ano. A expectativa foi alimentada por uma postagem nas redes sociais da prefeitura do Rio de Janeiro, que sugeriu a realização de espetáculos internacionais em maio de 2026. A coincidência a data do show no mês das noivas e o recente noivado de Taylor com a estrela do futebol americano Travis Kelce gerou um burburinho entre os admiradores, que sonham com o retorno da cantora à cidade maravilhosa.
No entanto, a empolgação dos fãs pode ter sido prematura. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), minimizou a possibilidade de um show de Swift em Copacabana. Ele afirmou que a prefeitura não deveria ter alimentado tais expectativas, deixando claro que a presença da artista no evento “Celebration May” ainda não está confirmada.
Este evento, que já trouxe ícones como Madonna e Lady Gaga para as areias de Copacabana, foi mencionado na postagem, mas a confirmação de Taylor Swift ainda é incerta. “Você acha que eu ia deixar a prefeitura vazar? Quem vaza essas coisas sou eu”, disse Paes.
A última passagem de Taylor pelo Rio de Janeiro, em 2023, foi marcada por um episódio trágico, quando uma jovem estudante faleceu devido à desidratação durante um show no estádio do Engenhão. Este incidente ainda está fresco na memória dos fãs e da organização, o que pode influenciar na decisão de um possível retorno da cantora à cidade. A tragédia trouxe à tona questões sobre a segurança e o bem-estar dos espectadores em grandes eventos. A partir deste episódio, grandes shows passaram a permitir a entrada de água.
*Com informações de Rodrigo Viga
*Reportagem produzida com auxílio de IA
