Eduardo Paes comenta rumores de show de Taylor Swift em Copacabana

Os fãs da renomada cantora Taylor Swift estão em uma verdadeira montanha-russa de emoções com a possibilidade de uma apresentação da artista em Copacabana no próximo ano. A expectativa foi alimentada por uma postagem nas redes sociais da prefeitura do Rio de Janeiro, que sugeriu a realização de espetáculos internacionais em maio de 2026. A coincidência a data do show no mês das noivas e o recente noivado de Taylor com a estrela do futebol americano Travis Kelce gerou um burburinho entre os admiradores, que sonham com o retorno da cantora à cidade maravilhosa.

No entanto, a empolgação dos fãs pode ter sido prematura. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), minimizou a possibilidade de um show de Swift em Copacabana. Ele afirmou que a prefeitura não deveria ter alimentado tais expectativas, deixando claro que a presença da artista no evento “Celebration May” ainda não está confirmada.

Este evento, que já trouxe ícones como Madonna e Lady Gaga para as areias de Copacabana, foi mencionado na postagem, mas a confirmação de Taylor Swift ainda é incerta. “Você acha que eu ia deixar a prefeitura vazar? Quem vaza essas coisas sou eu”, disse Paes.

A última passagem de Taylor pelo Rio de Janeiro, em 2023, foi marcada por um episódio trágico, quando uma jovem estudante faleceu devido à desidratação durante um show no estádio do Engenhão. Este incidente ainda está fresco na memória dos fãs e da organização, o que pode influenciar na decisão de um possível retorno da cantora à cidade. A tragédia trouxe à tona questões sobre a segurança e o bem-estar dos espectadores em grandes eventos. A partir deste episódio, grandes shows passaram a permitir a entrada de água.

