Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce

Casal começou a ser visto junto em 2023; eles se conheceram após o jogador de futebol americano ir a um show da cantora

  • Por Nátaly Tenório
  • 26/08/2025 15h34 - Atualizado em 26/08/2025 15h35
Reprodução/Instagram/@taylorswift Taylor Swift e Travis Kelce 'Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar'

Taylor Swift e Travis Kelce anunciaram nesta terça-feira (26) que estão noivos. A notícia foi compartilhada pelo casal nas redes sociais. Nas fotos, a cantora e o jogador de futebol americano aparecem em meio a um cenário florido. A artista estava vestindo um vestido branco listrado e exibiu o anel que ganhou, que foi feito sob medida e desenhado por Travis com a designer Kindred Lubeck. Confira a publicação:

 
O casal começou a ser visto junto em 2023. Eles se conheceram após Travis ir a um show de Taylor.

