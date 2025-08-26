Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce

Casal começou a ser visto junto em 2023; eles se conheceram após o jogador de futebol americano ir a um show da cantora

Reprodução/Instagram/@taylorswift 'Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar'



Taylor Swift e Travis Kelce anunciaram nesta terça-feira (26) que estão noivos. A notícia foi compartilhada pelo casal nas redes sociais. Nas fotos, a cantora e o jogador de futebol americano aparecem em meio a um cenário florido. A artista estava vestindo um vestido branco listrado e exibiu o anel que ganhou, que foi feito sob medida e desenhado por Travis com a designer Kindred Lubeck. Confira a publicação:

O casal começou a ser visto junto em 2023. Eles se conheceram após Travis ir a um show de Taylor.