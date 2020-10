Elza Soares se une aos Titãs no clipe da música ‘Comida’

Canção, que deveria integrar álbum lançado no ano passado pela artista, acabou virando nova parceria

Reprodução/Instagram/titasoficial Clipe de Elza Soares e Titãs foi lançado na última semana



Elza Soares surge em um novo vídeo, desta vez ao lado do grupo Titãs. Ela canta “Comida”, de Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer e Sérgio Britto, uma das músicas mais emblemáticas da banda. Em um clipe dirigido pelo fotógrafo Marcos Hermes, canta ao lado do trio de Britto, Branco Mello e Tony Bellotto. “Comida” estava sendo preparada para entrar no álbum “Planeta Fome”, lançado por Elza há um ano, mas acabou ficando de fora. A letra reafirma a postura combativa de Elza diante dos descasos sociais: “Escolhi essa música porque acho impressionante a força de sua letra e a interpretação dos Titãs, de quem sempre fui fã”, ela diz em um texto enviado aos jornalistas.

Os Titãs também falaram da gravação: “A voz da Elza Soares é atemporal e única, é um grito de liberdade. Poder cantar e tocar com ela uma de nossas canções mais emblemáticas e participar do clipe, é uma honra e uma glória”, diz Bellotto. “Temos uma admiração enorme, foi um prazer dividir essa música com ela, uma das figuras mais importantes da história da música brasileira com quem já tivemos vários encontros durante nossa trajetória. Acho que tudo isso veio coroar nossa relação com ela, que já vem de muitos anos”, comenta Britto.

Assista ao clipe:

*Com Estadão Conteúdo