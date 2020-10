Leo Dias: Ex-empresário de Biel diz que não acredita mais nele na música

DJ Batata foi quem introduziu o funkeiro na mercado da música, mas cita ingratidão por parte dele

Reprodução/Instagram/biel Biel foi representado por DJ Batata, que agora diz que não trabalharia novamente com ele



DJ Batata é o nome por trás de grandes revelações do funk, incluindo Tati Quebra Barraco, Jojo Todynho e MC Biel. Em entrevista ao Tô na Pan desta sexta-feira (23), ele contou que agora tem uma boa relação com o cantor, mas nem sempre as coisas foram assim. “Enxergo um pouco de ingratidão. Quando ele estava no auge, senti que ele esqueceu de mim. Coisa que a Jojo nunca fez e até a própria Tati fazia questão que eu estivesse no palco de programas de TV com ela. Achei que faltou isso dele”, desabafou o produtor musical. Batata relembrou o início da carreira de Biel, apresentado a ele por Pocah, que tinha interesse em empresariar o artista, mas depois deixou tudo nas mãos do DJ.

Questionado se trabalharia novamente com Biel, Batata prontamente disse que não. “Não aceitaria [empresariar ele de novo] por vários motivos. Primeiro porque eu não acredito mais nele na música. Acho que ele está tomando uns caminhos diferentes, fazendo um som diferente do que combina com ele. Eu sou um cara do pop, gosto de fazer música que vende, não música de ouvir no carro. E ele está indo pro lado do rap, do trap, mais para o lado de um rap não comercial e, depois, ele faz um funk. Está meio sem destino”, avaliou.

Batata ainda negou que Jojo Todynho não se relaciona bem com Biel em A Fazenda 12 por causa dele. “Eu nunca falei nada com a Jojo do Biel, eu nunca comentei nada com ela, mas ele cisma que ela não gosta dele por causa de mim. A Jojo tem os posicionamentos dela e é difícil colocar algo na cabeça dela, ela tem muita personalidade própria. Por outro motivo qualquer, ela não gosta dele.”

