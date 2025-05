Em show em São Paulo, Buzzcocks mostra que punk não envelhece

Banda símbolo do rock britânico levou público à loucura em Pinheiros

Fabrizio Neitzke/Jovem Pan News Show da banda punk Buzzcocks no Carioca Club, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo



Era apenas um membro da formação original, mas isso não parecia fazer muita diferença. Em uma hora e meia de show no sábado (24), no Carioca Club, em São Paulo, a banda britânica Buzzcocks deixou o público ensandecido e mostrou o porquê de sempre ter se destacado no meio punk em quase 50 anos de existência. Steve Diggle, no auge dos 70 anos, liderou o show com maestria. Guitarrista da formação clássica do grupo, ele se tornou o encarregado de assumir os vocais com a morte de Pete Shelley em 2018. “Vocês sabem o que eu quero ouvir”, aproveitou o frontman para brincar com a plateia em uma das músicas. Longe de fugir da responsabilidade, Diggle mostrou a que veio logo na primeira música, com What Do I Get?, e seguiu na mesma pegada até o final da noite.

Mesmo sendo influenciados pelos Sex Pistols e contemporâneos do The Clash, os Buzzcocks sempre se posicionaram com uma sonoridade diferente no punk britânico — além de letras dissonantes das bandas da época. É o caso de Harmony in my Head, Everybody’s Happy Nowadays e Autonomy, todas executadas na parte inicial do setlist, com direito a mosh e crowdsurfing do público.

A grande pérola da noite é Why Can’t I Touch It?, que também serve para embalar de vez a relação da banda com os fãs. É aí que o punk dos Buzzcocks demonstra sua singularidade, principalmente pelo baixo marcante de Steve Garvey na gravação original. Mas os trabalhos mais recentes, como as quatro músicas do disco Sonics in the Soul, de 2022, também causam entusiasmo.

Acompanhado de Chris Remington (baixo), Danny Farrant (bateria) e Mani Perazzoli (guitarra), Diggle só faz uma breve pausa no show antes de voltar para um bis com uma camisa retrô do Santos. Com violão, ele dá início a Love is Lies, do clássico disco Love Bites, e não deixa a animação cair. A noite só acaba na 22ª música, e justamente a mais conhecida do grupo, Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn’t Have). De tão bom, o refrão final foi tocado duas vezes, com espaço para uma versão a cappella do público, que parece ter superado os 15 anos de ausência dos Buzzcocks no território nacional.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A turnê pelo Brasil ainda passou por Curitiba no domingo (25) e se encerra na terça-feira (27), em Porto Alegre — o primeiro show na capital gaúcha desde 2007. A apresentação no Opinião ainda possui ingressos disponíveis através da plataforma Sympla, com valores que vão de R$ 140 a 280.