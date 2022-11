Em último show, Gal Costa revisitou sucessos ao lado de artistas revelações no Memorial da América Latina; veja vídeos

Em setembro, a cantora foi uma das atrações principais do Coala Festival, ao lado dos cantores Rubel e Tim Bernardes

Divulgação/Coala Festival Gal Costa participou do Coala Festival em setembro, ao lado dos cantores Tim Bernardes e Rubel



A cantora Gal Costa se apresentou pela última vez antes de sua morte no dia 17 de setembro, na cidade de São Paulo. O show aconteceu no Coala Festival, no Memorial da América Latina. A artista foi acompanhada pelos cantores Tim Bernardes e Rubel, símbolos da nova geração da MPB. Na data, a cantora revisitou grandes sucessos de sua carreira, como “Divino Maravilhoso”, “Baby” e “Vapor Barato”. Recentemente, Gal cancelou parte de sua agenda após passar por uma cirurgia de nódulo nasal que exigiu afastamento dos palcos. Entre os shows cancelados estava o do festival Primavera Sound São Paulo, que celebraria os 50 anos do seu álbum “Fa-Tal: Gal a Todo Vapor”, com uma apresentação na íntegra. Nas redes sociais, o cantor Tim Bernardes lamentou a morte da baiana e descreveu a data em que dividiu o palco com Gal. “Ela estava radiante, emocionante. Quem assistiu àquele show via claramente o prazer de fazer música que ela transparecia.”

Confira a apresentação na íntegra: