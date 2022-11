Sophie Charlotte interpreta Gal Costa em filme com lançamento previsto para 2023

Longa contará parte da história de uma das maiores vozes da música brasileira e sua relação com outros grandes artistas

Foto: Paris Filmes/ Divulgação Sophie Charlotte será Gal Costa em "Meu Nome É Gal"



A atriz Sophie Charlotte interpreta Gal Costa no filme “Meu Nome É Gal” com lançamento previsto para 2023. O longa contará parte da história de uma das maiores vozes da música brasileira e sua relação com outros grandes artistas. Gal Costa morreu nesta quarta-feira, 9, aos 77 anos. No ano passado, Sophie disse durante participação no programa Altas Horas que esse é um dos seus maiores desafios na carreira. As filmagens começaram em fevereiro deste ano. O filme é dirigido por Dandara Ferreira e Lô Politi, que também assina o roteiro. Dandara Ferreira, inclusive, viverá Maria Bethânia. Rodrigo Lelis vai interpretar Caetano Veloso e Dan Ferreira dará vida ao cantor Gilberto Gil. Também fazem parte do elenco Camila Márdila (Dedé Gadelha), George Sauma (Waly Salomão) e Luis Lobianco (Guilherme Araújo), entre outros. Fábio Assunção tem participação especial, interpretando um diretor de televisão. A atriz homenageou a artista pelas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sophie Charlotte (@sophiecharlotte1)

Gal Costa morreu na manhã desta quarta-feira, 9, a0s 77 anos. A informação foi confirmada pela assessoria da cantora. Ela estava se recuperando de uma retirada de um nódulo da fossa nasal. No entanto, não há informações sobre o que causou a morte da artista A cantora ficou internada no final de setembro e, na ocasião, a equipe da artista não deu detalhes sobre seu estado de saúde. Gal nasceu em 26 de setembro de 1945 em Salvador, Bahia, e conquistou o Brasil com a potência da sua voz. Durante os seus 57 anos de carreira, emplacou sucessos como Chuva de Prata, Baby, Lágrimas Negras e Canta Brasil.