Emicida, Pitty, CPM 22 e Marina Sena e mais: João Rock divulga line-up da edição 2024

Palco principal terá parcerias inéditas, como a do rapper com a roqueira baiana, além de Marcelo D2, Djonga e Um Punhado de Bamba; ingressos começaram a ser vendidos nesta terça-feira

TATIANE SILVESTRONI/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Show da cantora Pitty no festival I Wanna Be Tour, no Allianz Parque, zona oeste de São Paulo



O festival João Rock divulgou nesta terça-feira (5) a programação completa da edição deste ano, marcada para o dia 8 de junho, em Ribeirão Preto (SP). com três dos quatro palcos apresentando atrações inéditas. Com um mix entre o clássico e o contemporâneo, o evento reforça sua identidade brasileira e revela um line-up de peso. O Palco João Rock promoverá encontros inéditos: Emicida e Pitty e Marcelo D2, Djonga e Um Punhado de Bamba. No espaço, também vão se apresentar Paralamas do Sucesso, CPM 22, Marina Sena, Armandinho, Thiago Castanho, Marcão Britto e Detonautas. No Palco Brasil, estarão lendas da música como Lulu Santos, Ney Matogrosso, Djavan, 14 Bis e Novos Baianos.

Já no Palco Aquarela, o elenco feminino representará a diversidade da música nacional com artistas como Duda Beat, Marina Lima, Maria Gadú, Negra Li e Tássia Reis. O Palco Fortalecendo a Cena trará novos talentos como Ebony, Ryu The Runner, Wiu, Teto e Veigh. A venda de ingressos para o Festival João Rock começou hoje, com desconto de 15% para clientes Banco do Brasil. Os setores disponíveis são Pista, Camarote João Rock, Pista Premium e Camarote Lagunitas. Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial e nas lojas Ophicina dos shoppings de Ribeirão Preto.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA