Eminem explica show surpresa no Oscar, 17 anos após levar estatueta

EFE/EPA/ETIENNE LAURENT Eminem dominou o palco do Oscar neste ano



Eminem foi uma das grandes surpresas do Oscar 2020. O rapper subiu ao palco e surpreendeu a plateia estrelada ao apresentar “Lose Yourself”, trilha de “8 Mile”, 17 anos depois da faixa ter ganhado o Oscar de melhor canção original – na ocasião, ele não foi à premiação.

Em entrevista à Variety, Eminem explicou os motivos por ter demorado tanto para subir ao palco da celebração do cinema. “Eu meio que pensei que, como não tive a chance de fazer na época, seria legal agora.”

“Lá atrás, eu nem considerava que tinha chance de vencer e havíamos acabado de apresentar ‘Lose Yourself’ nos Grammys com o the Roots, então não achei que era uma boa ideia. E também, na época, a minha versão mais jovem não acreditava que uma cerimônia como aquele iria me entender”, completou.

No entanto, o rapper, ao perceber que havia ganhado a cobiçada estatueta, só conseguiu pensar: “Que Loucura!”

Neste ano, Eminem afirmou que a ideia de um show secreto foi “bem incrível” para ele. Questionado se a experiência valeu a pena, ele foi direto: “Mas é claro. Pude abraçar Salma Hayek!”