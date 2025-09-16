Estátua de Preta Gil é inaugurada ao lado da imagem de Gilberto Gil na orla de Copacabana

Homenagem marca quase dois meses da morte da cantora após um câncer de intestino

Reprodução/Instagram/@areiampb A cantora morreu em 20 de julho, em Nova York, nos Estados Unidos



Nessa segunda-feira (15) a orla de Copacabana amanheceu mais alegre: foi inaugurada uma estátua de Preta Gil ao lado da do pai, Gilberto Gil. A homenagem marca quase dois meses da morte da cantora após um câncer de intestino. Localizada ao lado do quiosque Areia MPB, a imagem marca a forte ligação da família Gil com o Rio de Janeiro. Gominho, amigo pessoal da cantora, compareceu na inauguração das figuras.

A localização das estátuas é próxima de uma das casas de Gilberto Gil, bem como do hotel Copacabana Palace, na zona sul da capital. O Areia MPB, que já havia instalado a figura de Gilberto em 2023, escreveu em suas redes sociais, sobre a inauguração: “Um símbolo de força, alegria, representatividade e amor à música brasileira. Preta deixou sua voz, sua luz e sua coragem marcadas para sempre em nossos corações, e agora também na paisagem da nossa cidade.” “Que cada olhar para essa estátua seja um convite para lembrar sua história, sua luta e sua imensa contribuição para a cultura”, completou o estabelecimento.

Além de Gilberto e Preta, cantores como Milton Nascimento e Rita Lee também possuem homenagens na casa.

Morte de Preta Gil

A cantora morreu em 20 de julho, em Nova York, nos Estados Unidos. Ela lidava com um câncer colorretal desde 2023, motivo pelo qual procurou o país em busca de métodos alternativos de tratamento.

Após a morte de Preta Gil, seu corpo foi trazido para o Brasil. Foi realizado um velório em sua homenagem no dia 25 de julho, no Theatro Municipal, no Rio. Após o velório, o corpo da cantora foi cremado. Ocorreram duas missas de sétimo dia em sua homenagem: uma em Salvador, no dia, 26, e outra no Rio de Janeiro, no dia 28.

*Com informações do Estadão Conteúdo

