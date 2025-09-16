‘Honey, Não!’: conheça o filme com Margaret Qualley e Aubrey Plaza, ovacionado em Cannes

A produção do diretor Ethan Coen terá três sessões comerciais abertas ao público durante a programação do Festival do Rio, e chega aos cinemas no dia 6 de novembro

Reprodução / YouTube Universal Pictures A atriz Margaret Qualley em cena do filme 'Honey Don´t', do cineasta Ethan Coen



O vendedor do Oscar Ethan Coen retorna com mais uma produção que promete brilhar na temporada de premiação. Estrelado por Margaret Qualley, de “A Substância”, “Honey, Não!” acompanha Honey O’Donahue (Margaret Qualley), uma detetive particular de uma cidade pequena que investiga uma série de mortes estranhas, ligadas a uma igreja misteriosa e envoltas por sedução, mentiras e ação. A história combina criativamente uma narrativa policial excêntrica, dinâmicas familiares e um forte senso de pertencimento.

Aclamado pela crítica durante o Festival de Cannes, a produção terá três sessões comerciais abertas ao público durante a programação do Festival do Rio. “Honey, Não!” tem roteiro de Ethan Coen e Tricia Cooke, que também assina a produção. O filme traz ainda Chris Evans, de “Os Vingadores”, Aubrey Plaza, de “Megalópolis”, e Charlie Day, de “Super Mario Bros: O Filme”, no elenco. O filme chega aos cinemas no dia 6 de novembro.