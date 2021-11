Ex-One Direction, Liam Payne surpreende ao cantar em festa de 15 anos em Goiânia

Vídeos do evento, que também teve shows de Zeeba e Felipe Araújo, viralizaram nas redes sociais

Reprodução/Instagram/liampayne/28.11.2021 Liam Payne foi uma das atrações de uma festa de 15 anos de uma jovem de Goiânia



O cantor Liam Payne, que ficou conhecido internacionalmente quando integrou a boy band One Direction, veio ao Brasil para se apresentar em uma festa de 15 anos que aconteceu em Goiânia no último sábado, 27. Os vídeos do evento, que também contou com apresentações de Zeeba e Felipe Araújo, dominaram as redes sociais neste domingo, 28. A dona da cobiçada festa é Amanda Callegari que, segundo a Quem, é filha dos empresários Marcelo Rocha da Silva e Giselle Callegari.

“Eu nunca vou julgar esse negócio do Liam Payne em festa de aniversário no Brasil, se eu fosse rica também ia gastar meu dinheiro com cachê dos artistas que eu gosto”, comentou uma pessoa. “Ô gente, esse negócio do Liam Payne na festa de 15 anos da menina me deixou pensando um tempão em como deve ser bom ter dinheiro né imagina poder comprar a companhia do seu famoso preferido na sua festa de aniversário”, escreveu outra. “Nova meta desbloqueada: ser rica para ter Liam Payne cantando no meu aniversário!!!”, acrescentou mais uma. Veja a repercussão:

liam payne cantando you and i pra você no seu aniversário de 15 anos, parece coisa de fanfic q isso pic.twitter.com/HKXF9sFadA — manu.𖤐 (@habitshivz) November 28, 2021

Liam Payne dizendo “feliz aniversário” em português 🤏🏼 pic.twitter.com/VR09el2NMN — Liam Payne Brasil ☀️ (@liamcombr) November 28, 2021

imagine getting invited to a birthday party and liam payne is there pic.twitter.com/mRpikfWtkU — gigi. SEES LOUIS AND FERN IN 182 DAYS (@FRATRRYSGIGI91) November 28, 2021

hearing liam payne sing you and i live and hold his hand at the same time?? yeah, can’t relate pic.twitter.com/CGkCyMvsJF — Nikki ☀️ (@ziamlogist) November 28, 2021

ô gente esse negócio do liam payne na festa de 15 anos da menina me deixou pensando um tempão em como deve ser bom ter dinheiro né imagina poder COMPRAR a companhia do seu famoso preferido na sua festa de aniversário — beatriz (@biaglion) November 28, 2021