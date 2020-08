Ex-One Direction, Liam Payne fica noivo da modelo Maya Henry

Cantor teria dado aliança de R$ 22 milhões à namorada; casal está junto desde 2018

Reprodução/Instagram/maya Maya e Liam estão juntos desde 2018, após cantor terminar relação com a mãe de seu filho



O cantor Liam Payne, ex-membro do grupo One Direction, pediu a namorada Maya Henry em casamento na noite de quinta-feira (27), segundo informações do Daily Mail. O casal foi fotografado deixando um jantar romântico em Londres e Maya foi flagrada com um grande anel de noivado. A joia foi avaliada em 3 milhões de libras, o equivalente a R$ 22 milhões na cotação atual. Uma fonte contou ao tabloide britânico que Maya exibiu “orgulhosamente” o anel durante o jantar. A modelo está se relacionando com Liam Payne desde 2018, logo após o cantor se separar de Cheryl, com quem tem um filho de 3 anos, o Bear.

Outro One Direction que está formando família é Zayn Malik. Nesta semana, a modelo Gigi Hadid compartilhou pela primeira vez fotos da gravidez. O casal confirmou em abril que será pai de uma menina. Agora, Gigi já está na reta final da gravidez e a primeira filha do casal deve nascer em setembro. Em live recente no Instagram, a modelo explicou porque não postava imagens da barriga: “eu estou grávida durante uma pandemia. Minha gestação não é a coisa mais importante que está acontecendo no mundo”, justificou.