Fã de Gusttavo Lima vai parar em ambulância após cantor virar garrafa de bebida na boca dele em show

Reprodução/Instagram/janainavandresen Gusttavo Lima chamou fã no palco e virou garrafa de bebida alcoólica na boca dele



Um fã do cantor Gusttavo Lima realizou o sonho de subir no palco e interagir com o artista, mas a noite dele não acabou como o esperado. Mauro Lucini passou mal e precisou ser socorrido por uma ambulância, isso porque ele deixou o sertanejo virar uma garrafa de bebida alcoólica na sua boca por duas vezes. O show aconteceu neste fim de semana no Paraná. “Na boquinha da garrafa, prepara o coração, firma o pé. Abre a boquinha, bebê”, disse Gustavo antes de virar a garrafa. Após o público contar até 10, o cantor perguntou ao fã: “Quer mais um pouquinho?”. Mauro respondeu que sim e uma nova contagem começou. Na sequência, o embaixador falou: “Chega, depois sobra para mim. Daqui cinco minutos, já está bom para arrancar dente. Pode arrancar que já está anestesiado”. O público caiu na risada.

Janaina, esposa de Mauro, gravou o momento e postou nas redes sociais. Foi ela também que fez o vídeo do marido passando mal e sendo socorrido. “Se [o Gusttavo Lima] tivesse me chamado, não seria assim… mas era o sonho dele, né (risos)”, escreveu Janaina em um vídeo no qual o marido aparece deitado em uma maca. Mauro levou a situação na brincadeira e agradeceu o cantor pelos stories do Instagram: “Obrigado, Gusttavo Lima, por me proporcionar um momento inesquecível”. Os vídeos de Janaina viralizaram nas redes sociais e o caso divertiu seguidores. “Se postou [no Instagram] é porque está vivo (risos)”, comentou um seguidor. “Pelo menos deu PT bebendo a cachaça do Gusttavo Lima, não foi qualquer coisinha não (risos)”, escreveu outro. “Deve estar queimando por dentro até agora”, brincou mais um.