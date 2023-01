Gusttavo Lima esclarece se cancelou bloco de carnaval por dificuldade com vendas

Empresa que representa o cantor informou que suspensão aconteceu em novembro por ‘sobrecarga na agenda’

Reprodução/Instagram/gusttavolima Gusttavo Lima negou que cancelou bloco porque abadás não venderam



O cantor Gusttavo Lima se manifestou após ser divulgado que ele cancelou o Bloco do Embaixador, que aconteceria no dia 20 de fevereiro no circuito Barra/Ondina, em Salvador. Nas redes sociais, ele desmentiu que o cancelamento esteja relacionado a uma dificuldade de venda de abadás, que estariam custando R$ 2 mil. Em nota, a empresa Balada Music, da qual o artista faz parte, informou que o bloco “foi suspenso desde o final de novembro, devido a motivos técnicos” e também por “sobrecarga na agenda do artista”. “O cantor já tinha duas apresentações previamente agendadas para o domingo de Carnaval 2023 [véspera da data do bloco] na cidade de Recife (PE), que estavam marcadas no período da pandemia e foram reagendadas para o dia 19/02 – não sendo possível uma nova mudança de data”, explicou a equipe do sertanejo. A empresa também pontuou que seria muito desgastante para Gusttavo e sua equipe conciliar todos esses compromissos. “Para conseguir dar conta da maratona carnavalesca, que contempla outros shows, respeitando o descanso e a saúde do artista e sua equipe, optamos por suspender a apresentação do bloco em 2023, que exigiria mais de oito horas em cima do trio.”