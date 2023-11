Fã é agredido por seguranças de rapper ao tentar tirar uma foto; veja vídeo

O jovem George Obregon Jr., de 20 anos, foi agredido pela equipe de Nardo Wick após um show em Tampa, na Flórida, ao se aproximar para tirar uma foto com o rapper, de quem é fã. Um vídeo mostra o momento em que ele recebe um soco, desmaia, mas permanece de pé. Outro segurança se aproxima e desfere golpes, levando o fã a desmaiar e bater violentamente a cabeça no chão. Obregon foi levado ao hospital, onde foi diagnosticado com concussão e hemorragia cerebral. Sua mãe, Michelle Obregon, informou que ele está em observação para monitorar possíveis sequelas. O incidente, que ocorreu em Tampa, na Flórida, está sob investigação policial. A ajuda do público é solicitada para denúncia e identificação dos agressores. Nardo Wick postou um vídeo relatando o ocorrido, reafirmando seu amor pelos fãs e prometendo evitar situações semelhantes. Seu empresário esclareceu que os agressores não são diretamente afiliados a Nardo. Ressaltou ainda que o rapper interveio para encerrar a agressão.