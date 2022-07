Fã invade apresentação de Lil Baby e é empurrado do palco por segurança; assista

Homem chegou bem próximo ao cantor, mas foi impedido de tocar nele; outro incidente similar aconteceu no mesmo festival, na Suíça

Reprodução/Twitter/siteptbr Segurança de Lil Baby empurrou um fã do palco que tentou se aproximar do rapper



O show do rapper Lil Baby no Festival Openair Frauenfeld, na Suíça, viralizou nas redes sociais. Isso porque, um fã invadiu o palco e tentou alcançar o artista, mas foi empurrado violentamente por um segurança. O vídeo que repercutiu nas redes sociais mostra o homem correndo em direção ao cantor como se fosse dar um abraço nele, mas assim que vai encostar no artista, o segurança vem correndo e dá um empurrão no fã, que tropeça em um equipamento e cai do palco. Segundo o TMZ, não ficou claro se o homem precisou de atendimento médico. A confusão aconteceu um dia depois do rapper Roddy Ricch aparentemente chutar um fã no mesmo festival que também invadiu o palco. De acordo com o Complex, o homem foi contido pelos seguranças quando o artista cantava a música The Box. Ao perceber a confusão, o cantor se aproximou do fã e supostamente o chutou antes que ele conseguisse alcançar sua perna. Na sequência, o invasor foi retirado do palco. A rapper Cardi B também passou por uma situação desagradável no Festival Wireless, em Londres. Ao se aproximar da plateia, uma pessoa tentou pegar seu microfone, mas ela se recusou a soltar e o puxou com força.