Fã se acidenta ao subir no palco durante show de Gusttavo Lima

Mulher perde o equilíbrio e é atingida por case de caixa de som durante apresentação no Mato Grosso; estado de saúde não foi divulgado

Reprodução/Instagram/gusttavolima A assessoria de Gusttavo informou que a fã foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros presente no local



Uma fã sofreu um acidente ao tentar subir no palco durante o show do sertanejo Gusttavo Lima, na cidade de Cáceres, Mato Grosso, nesta sexta-feira (24). Nas imagens é possível que a mulher “escala” e quando consegue subir, se desequilibra e cai com uma case, que é uma caixa usada para proteger equipamentos ou instrumentos de forma adequada. O material desabou em cima da fã. Depois da queda, um assistente tenta descer do palco para ajudá-la. O cantor, que estava se apresentando no momento, seguiu com o show enquanto a situação era resolvida. A assessoria de Gusttavo informou que a fã foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros presente no local, porém não tinha detalhes sobre seu estado de saúde.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jovem Pan Entretenimento (@jovempanentretenimento)

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA