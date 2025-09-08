Famosos lamentam morte de Angela Ro Ro

A cantora morreu na manhã desta segunda-feira (8), aos 75 anos; ela estava internada desde junho no Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro, em decorrência de uma grave infecção pulmonar

O falecimento de Angela Ro Ro, aos 75 anos, nesta segunda-feira (8), gerou grande comoção entre amigos e admiradores do meio artístico. Artistas e fãs se mobilizaram para prestar suas últimas homenagens à cantora.

Fafá de Belém relembrou o momento em que as duas se conheceram, em Londres, na década de 1970. “Louca, genial e abusada, como uma artista deve ser. Conheci Angela Ro Ro quando ela voltou de Londres nos anos 70. Ela era muito amiga de dois amigos meus, Marcos Rodrigues e Jorginho Guinle Filho. Linda, com os olhos verdes chegando de Londres”.

Vanessa da Mata fez elogios as composições de Ro Ro. “Cantora e compositora de mão cheia! Vá em paz“.

Zélia Duncan afirmou que Ro Ro era “uma moça sem recato’, ou seja, incomodou geral. Tudo em Angela queria transgredir e tantas vezes até contra si mesma. Uma cantora única, que cantou lindo até encontrar o silêncio. Uma inteligência grande e malcriada. Um humor ágil e sem vergonha. Veia grossa de poesia. Suas lindíssimas e intensas canções, sempre vão falar de nós, mulheres que amam mulheres. E de todos que quiserem falar de amor. Todo amor.”

A apresentadora Ana Maria Braga afirmou que a voz da cantora não ser calará. “Com o coração apertado, recebemos a notícia da partida de Angela Ro Ro. Sua voz, tão única, não se calará com o tempo… seguirá viva em cada canção. Que permaneçam para sempre a música, o carinho e a poesia que ela deixou em nossas vidas. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs.”

A atriz Nanda Costa citou o encontro que teve com Ro Ro nos bastidores de um show, em 2018. “Perdemos Angela Ro Ro, uma das minhas compositoras preferidas. Sua voz, seu jeito irreverente, sua força no piano — tudo nela era único.”

Zezé Motta, amiga de longa data de Ro Ro, afirmou que guardará as lembranças de Angela. “Amiga de mais de meio século, companheira de vida e de arte. Hoje me despeço de Angela Ro Ro. Guardo comigo cada lembrança, cada encontro e cada gesto de carinho. Que ela descanse em paz, sempre irreverente, única, foi dona de um talento que era incrível. Sua voz segue ecoando no mundo e no meu coração, para sempre. Triste.”

O também cantor Léo Jaime ressaltou a importância da artista: “Tão importante na minha vida! Amiga querida. Descanse em paz! Você deu muita alegria a todos em sua vida.”

A atriz Dadá Coelho compartilhou uma foto com a artista. “A notícia da morte de Angela Ro Ro me pegou de surpresa. Fica não só sua história na música, mas a memória de uma atitude. A sua voz rouca, potente, tão singular, agora se cala para se eternizar. E para mim, fã e admiradora, essa perda é a de uma heroína que, em vez de usar uma capa, usou uma música que despejava verdade, quebrando tudo que é tabu ao seu redor.”