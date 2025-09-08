Carnaval de Salvador é reconhecido como manifestação da cultura nacional

Classificação ressalta a importância do evento para a cultura afro-brasileira, além de reconhecer seu valor histórico, social e cultural

O carnaval de Salvador recebeu oficialmente o status de “manifestação da cultura nacional”, conforme a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A nova Lei nº 15.196 ressalta a importância do evento para a cultura afro-brasileira, além de reconhecer seu valor histórico, social e cultural. Com essa nova classificação, a festa se torna um símbolo nacional, exaltando a capital baiana e sua economia.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, destacou que o carnaval de Salvador é uma celebração reconhecida em todo o mundo. Ele afirmou que essa nova designação reforça a relevância do evento como uma experiência cultural de grande importância, que também contribui para a geração de empregos e renda na região.

Em 2025, o carnaval de Salvador atraiu mais de um milhão de visitantes e movimentou cerca de R$ 2 bilhões, evidenciando seu impacto econômico. A festa não apenas celebra a cultura local, mas também se tornou um motor econômico significativo para a cidade e o estado da Bahia. Vale lembrar que uma legislação semelhante foi aprovada em maio para o carnaval de Pernambuco, demonstrando um movimento crescente para reconhecer e valorizar as tradições culturais do Brasil.

