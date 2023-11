Fãs acampados passam mal com calor em fila de show do RBD no Rio de Janeiro

Capital fluminense chega a 38ºC no dia do primeiro show da ‘Soy Rebelde Tour’ em solo brasileiro

PAULO CARNEIRO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Fãs enfrentam forte calor na fila antes de show da banda mexicana RBD



Fãs da banda RBD passaram mal na fila para a entrada de show no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Segundo relatos do público que espera a primeira apresentação do grupo mexicano na noite desta quinta-feira, 9, o calor da capital fluminense fez com que pessoas desmaiassem na espera pela abertura dos portões. “Tem fã quase desmaiando e passando mal debaixo do sol da fila do Rio de Janeiro… Sério, fico muito preocupado. A maioria dos fãs está quase na casa dos 30 anos. Vamos se cuidar, hidratar, se alimentar, deixar os amiguinhos irem ao banheiro”, pediu um perfil na rede social X. Parte do público que acompanhará os shows cariocas está acampada há meses no local, com escalonamento e divisão de tarefas e estadias nas barracas. Nesta quinta-feira, a temperatura no Rio pode variar entre 17ºC e 38ºC, segundo o Inmet. Na sexta-feira, quando acontece o segundo e último show do Rebelde no local, a temperatura terá mínima de 19ºC e máxima de 33ºC.