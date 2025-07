Fãs criticam Billie Eilish e apontam fala racista em show: ‘Muito brancos’

A frase viralizou rapidamente nas redes sociais e provocou reações de seguidores ao redor do mundo, inclusive no Brasil, onde a cantora havia cancelado uma apresentação prevista para setembro

Durante show realizado na Irlanda no último sábado (26) a cantora Billie Eilish se envolveu em uma polêmica após uma fala que muitos internautas consideraram de teor racialmente insensível. Enquanto interagia com o público, a artista tentou destacar sua conexão com o país europeu, mas o comentário gerou desconforto imediato.

“Sabe, é muito legal estar aqui porque eu sou irlandesa. Todo mundo aqui se parece muito comigo, tipo, muito, muito, muito, muito, muito brancos. Enfim…”, disse a cantora, durante apresentação da turnê Hit Me Hard and Soft.

A frase viralizou rapidamente nas redes sociais e provocou reações de seguidores ao redor do mundo, inclusive no Brasil, onde Billie Eilish havia cancelado uma apresentação prevista para setembro deste ano, em São Paulo.

Fãs brasileiros criticam fala e lembram cancelamento

A repercussão nas redes sociais não se limitou à fala em si. Muitos fãs brasileiros retomaram o recente cancelamento da vinda de Billie Eilish ao país, o que reacendeu debates sobre o posicionamento da cantora e sua conexão com o público internacional.

Usuários questionaram se o comentário sobre a “cor” do público irlandês teria relação com o fato de Eilish ter deixado de se apresentar em um país reconhecido por sua miscigenação e diversidade étnica. Alguns internautas até brincaram com a situação, publicando memes sobre a cantora.

Por que Billie cancelou show no Brasil?

Segundo informações divulgadas pelo Portal LeoDias, o cancelamento da apresentação no Brasil aconteceu por conta de desentendimentos com a organização do evento, especialmente quanto ao local escolhido para o show. A ideia inicial seria realizar a apresentação no estádio Morumbis, em São Paulo, que possui capacidade para até 68 mil pessoas.

Contudo, a cantora teria expressado preferência por locais menores e fechados, com capacidade para até 30 mil pessoas, padrão que vem adotando na turnê atual. A decisão final de cancelar o show teria partido da própria artista, conforme apurou o portal.

*Com informações do Estadão Conteúdo

