Festa Boma ‘lança moda’ e une diferentes vertentes artísticas em evento marcante no Parque do Ibirapuera

No último sábado (13), o Parque do Ibirapuera foi palco de um evento que promete ser precursor na transformação do setor de entretenimento e eventos no Brasil. A Boma (Born of Music Addiction ou “nascido do vício em música”) concentrou suas atividades em dois momentos: a parte diurna e a noturna. Durante o dia, o evento concentrou-se em atividades diversas, incluindo um desfile de moda onde foi lançada a coleção exclusiva Boma Clothing, com peças que ficaram expostas durante todo o evento. Além das vestimentas, o audiovisual também marcou presença com a exibição do curta-metragem “Não Tradicional Moda”, dirigido por Caio Val Verde e protagonizado por Jubba Sam. Para completar a Boma Day Experience, houve palestras com a participação de Russo PassaPusso, vocalista da banda BaianaSystem, e Gabriel Andrade, fundador do Coala Festival.

O Rolê da Pan esteve no evento, e as experiências vividas foram as melhores possíveis. Em uma noite fria neste mês de julho, a Boma conseguiu aquecer os amantes de música eletrônica, não apenas com boa música, mas com um conceito de arte que transcendia a pista de dança. Em todo o evento, totens com as peças de vestuário da marca decoravam o PACUBRA (Pavilhão das Culturas Brasileiras), que foi um dos protagonistas na entrega de qualidade. A escolha do local, com arquitetura moderna e bem localizado no coração do Parque do Ibirapuera, mostra que o trabalho de curadoria e a sinergia com a marca foram bem desenhados, desde sua concepção até o desligar das caixas de som do último set.

Conversamos com os frequentadores do evento para saber suas impressões sobre a edição especial. Para Alberth Franconaid, stylist, “o evento abraçou toda a diversidade que São Paulo oferece, entregando conceito tanto na música quanto em sua programação diversa, que se estende além da pista de dança”. Já Lucas Elídio, produtor de moda, afirmou: “A escolha do parque trouxe toda a atmosfera paulistana que é a cara do evento. Além disso, a curadoria dos DJs contou com os grandes artistas plásticos Osgemeos, que mostraram ser muito mais do que cores irreverentes em uma tela. Eles trouxeram, sem dúvida, toda a sua estética visual para o som de maneira lúdica e audaciosa”. Por fim, a saída do evento a caminho do portão do parque foi, sem sombra de dúvidas, uma das experiências mais cativantes. A caminhada entre as árvores ao redor do lago e a passagem pela ponte logo ao amanhecer entregaram ao público uma nova experiência de forma despretensiosa. Isso fez com que todos sentissem uma conexão genuína com um dos cartões-postais mais famosos da cidade de São Paulo.