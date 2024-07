Fóssil de dinossauro bate recorde em leilão ao ser vendido por US$ 44,6 milhões em Nova York

‘Apex’, como foi batizado este raro exemplar de 3,3 metros de altura e 8 de comprimento, possui 254 elementos ósseos fósseis originais, dos aproximadamente 319 que teve em vida

O esqueleto de estegossauro mais completo já encontrado, de cerca de 150 milhões de anos, foi leiloado nesta quarta-feira (17) por US$ 44,6 milhões de dólares (R$ 244,7 milhões) em Sotheby’s em Nova York, um recorde para um fóssil de dinossauro. “Apex”, como foi batizado este raro exemplar de 3,3 metros de altura e 8 de comprimento, possui 254 elementos ósseos fósseis originais, dos aproximadamente 319 que teve em vida. Após uma vibrante disputa por telefone, o público na sala explodiu em aplausos quando o martelo foi batido, marcando sua aquisição por um preço muito superior à estimativa inicial de 4 a 6 milhões de dólares. Os 44,6 milhões pagos por um comprador anônimo, que incluem a comissão da casa de leilões e os impostos, superam com folga o valor de “Stan”, um esqueleto de tiranossauro rex leiloado por US$ 31,8 milhões de dólares em outubro de 2020 (R$ 174,4 milhões na cotação atual), a maior quantia paga até então por um fóssil de dinossauro do período Jurássico.

Pelo tamanho e grau de desenvolvimento dos ossos, bem como por amostras de artrite nas vértebras, os pesquisadores consideram que o esqueleto pertenceu a um indivíduo adulto grande e robusto que morreu de velho e sozinho, sem outros fósseis por perto e sem marcas de brigas no corpo. A terra fossilizada sobre a qual o corpo repousou também tem marcas de sua pele rugosa. Ele morreu “como faria um cachorro ou outro animal velho e cansado que está pronto para dormir para sempre”, encolhido e com sua longa cauda enrolada sob o corpo, contou recentemente Cassandra Hatton, chefe da seção de Ciência e Cultura Popular da Sotheby’s.

O estegossauro, membro mais conhecido do grupo dos dinossauros encouraçados (tireóforos), se caracteriza pela armadura dorsal que se estende do pescoço até a cauda. O exemplar vendido foi encontrado em maio de 2022 nas terras de um paleontólogo na localidade de Dinosaur, no estado do Colorado, no que se conhece como a formação Morrison, uma zona geológica que data do Jurássico situada na parte ocidental dos Estados Unidos – de Montana a Arizona e de Utah ao Colorado. A venda de um dinossauro como “Apex” só é possível nos Estados Unidos, praticamente o único país onde o que se encontra sob um terreno particular pertence ao proprietário e não ao Estado.

