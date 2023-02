Festival GRLS! anuncia horários de shows de sua segunda edição; confira

Tinashe, Sandy, Alcione e Margareth Menezes são atrações do festival que acontece em 4 e 5 de março em SP

Reprodução/ instagram @festivalgrls Festival GRLS! acontece em São Paulo nos próximos dias 4 e 5 de março



No próximo final de semana, dias 4 e 5 de março, o Festival GRLS! agita o Centro Esportivo Tietê, em São Paulo, com shows de Tinashe, Sandy, Alcione, Margareth Menezes, Duda Beat, entre outras. O festival é focado em vozes femininas da música nacional e internacional. Nesta segunda-feira, 27, a organização do festival liberou os horários dos shows. Em ambos os dias, os shows começam ao meio-dia e terminam às 22h (horário de Brasília), com a última headliner subindo no palco às 20h45. Os portões serão abertos às 11h para o público. Essa é a segunda edição do festival, que teve em 2020 Kylie Minogue e o grupo Little Mix como atrações principais. O Festival também promove debates focados no público feminino. Nesta edição, as rodas de conversas serão transmitidas nos canais virtuais do festival na quinta-feira, 2 de março. Ainda há ingressos disponíveis custando de R$ 552 (pista inteira um dia) a R$ 960 (pista inteira para os dois dias).

Confira abaixo os horários dos shows do Festival GRLS! 2023:

4 de março, sábado:

11h00 | Abertura dos portões

12h00 | Rachel Reis

13h15 | Lexa

14h35 | Margareth Menezes

16h00 | Mariah Angeliq

17h35 | DUDA BEAT

19h10 | JoJo

20h45 | Sandy

5 de março, domingo:

11h00 | Abertura dos portões

12h00 | DAY LIMNS

13h15 | Majur

14h35 | Manu Gavassi

16h00 | Blue DeTiger

17h35 | Alcione

19h10 | ANAVITÓRIA

20h45 | Tinashe