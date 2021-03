Filha de Beyoncé, Blue Ivy ganha Grammy de melhor clipe aos 9 anos

Segunda pessoa mais jovem da história a ganhar uma estatueta dessa premiação, a menina venceu por sua participação em ‘Brown Skin Girl’

Reprodução/YouTube Blue Ivy aparece no clipe da música "Brown Skin Girl", canção que escreveu junto com a mãe



A filha mais velha de Beyoncé e Jay-Z, Blue Ivy Carter, se tornou a segunda pessoa mais jovem da história a ganhar uma estatueta do Grammy Awards. A menina de apenas nove anos levou o prêmio junto com a sua mãe pelo videoclipe de “Brown Skin Girl” neste domingo, 14. A produção, que homenageia mulheres negras, disputava o título com “Life is Good” (Future e Drake), “Adore You” (Harry Styles), “Lockdown” (Anderson Paak) e “Goliath” (Woodkid). A vencedora mais nova do Grammy Awards, no entanto, continua sendo Leah Peasall, que levou a estatueta aos oito anos de idade pela trilha do filme “E aí, Meu Irmão, Cadê Você?”.

O clipe de “Brown Skin Girl”, que faz parte do álbum “Black Is King”, já tinha levado outros três prêmios anteriormente: o NAACP Image Awards, o BET Awards e o Soul Train Awards. No Grammy Awards, a cantora Beyoncé ainda pode ser premiada por “Black Parade”, que concorre a gravação do ano, música do ano e melhor performance de R&B, e também por “Savage”, que disputa gravação do ano, melhor performance de rap e melhor música de rap.