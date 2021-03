Grammy 2021 terá apresentações de BTS, Cardi B, Harry Styles e Taylor Swift

Ao todo, 22 artistas farão performances na premiação; não foi revelado se todas serão ao vivo ou se haverá alguma pré-gravada

Neste domingo, 07, a Recording Academy anunciou os nomes que se apresentarão no Grammy 2021. A cerimônia está marcada para acontecer dia 14 de março com apresentação de Trevor Noah. A lista é longa e traz 22 nomes, entre eles: Bad Bunny, Black Pumas, Cardi B, BTS, Brandi Carlile, DaBaby, Doja Cat, Billie Eilish, Mickey Guyton, Haim, Brittany Howard, Miranda Lambert, Lil Baby, Dua Lipa, Chris Martin, John Mayer, Megan Thee Stallion, Maren Morris, Post Malone, Roddy Ricch, Harry Styles e Taylor Swift. Não foi revelado se as apresentações serão ao vivo ou pré-gravadas. Os indicados aos prêmios foram divulgados em novembro.

Segundo os organizadores, a cerimônia terá várias homenagens para os locais independentes que sofreram com a pandemia da Covid-19. “De bartenders a gerentes de bilheteria, aqueles que trabalham no dia-a-dia no Troubadour (Los Angeles), no The Hotel Café (Los Angeles), no Apollo Theatre (em Nova York) e no The Station Inn (Nashville) apresentarão várias categorias ao longo da noite ”, disse a Academia. O maior prêmio da música internacional estava marcado para o dia 31 de janeiro, mas foi adiado por causa da pandemia. Por ter mudado de data, interferiu também na remarcação do Screen Actors Guild Awards – SAGs Awards – que foi reprogramado para 4 de abril.