‘Flowers’, de Miley Cyrus, bate mais um recorde no Spotify

Single do álbum ‘Endless Summer’ é a música que mais rápido bateu 1 bilhão de streams na plataforma

Reprodução/Twitter/@multishow Miley Cyrus lançou Flowers no início de janeiro de 2023



O sucesso da cantora norte-americana Miley Cyrus, ‘Flowers’, segue batendo recordes. Depois de se tornar a música mais ouvida em uma semana no Spotify na história, nesta quinta-feira, 4, o single bateu o recorde de música a atingir mais rápido 1 bilhão de streams na plataforma. São 112 dias do lançamento da música que integra o álbum ‘Endless Summer’, lançado no início de março. “Algumas flores nunca desaparecem”, escreveu o Spotify nas redes sociais. A cantora comemorou e agradeceu os fãs pela meta alcançada em suas redes.