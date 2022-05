Fundador do Depeche Mode, Andrew Fletcher morre aos 60 anos

Anúncio da morte foi feito através dos perfis oficiais da banda britânica nas redes sociais; colegas do grupo pediram respeito à família de Fletcher

GIUSEPPE CACACE / AFP Andy Fletcher (esquerda) morreu nesta quinta-feira, 26, aos 60 anos



O músico Andrew ‘Fletch’ Fletcher, fundador do grupo britânico Depeche Mode, morreu aos 60 anos de idade. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 26, pelo perfil oficial da banda. “Estamos chocados e cheios de tristeza avassaladora com a morte prematura de nosso querido amigo, membro da família e colega de banda Andy ‘Fletch’ Fletcher. Fletch tinha um verdadeiro coração de ouro e estava sempre lá quando você precisava de apoio, uma conversa animada, uma boa risada ou uma cerveja gelada”, diz um trecho do comunicado. A banda não informou qual foi a causa da morte de Andrew. “Nossos corações estão com sua família, e pedimos que você os mantenha em seus pensamentos e respeite sua privacidade neste momento difícil”, finalizou o comunicado.