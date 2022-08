Funko e atualização nas redes sociais aumentam rumores do retorno de Tom DeLonge ao Blink-182

Guitarista saiu da banda em 2015 para se dedicar a outros trabalhos e foi substituído por Matt Skiba

Reprodução Formação original do Blink-182 não toca junto desde 2015



O Blink-182 pode estar próximo de ter sua formação oficial novamente em cima dos palcos. O guitarrista e membro-fundador, Tom DeLonge, recentemente atualizou sua bio do Twitter com o perfil da banda e nesta segunda-feira, 1º, publicou uma foto antiga com os companheiros Travis Barker e Mark Hoppus. Uma linha de Funkos Pop lançada recentemente também colocava Tom novamente no trio. O músico de 46 anos saiu da banda em 2015 para se concentrar em outros projetos. Os fãs nunca se conformaram e havia rumores de que eles estariam brigados. No entanto, após Hoppus enfrentar um câncer, a dupla disse que eles ‘repararam completamente a amizade’. Os rumores ficaram ainda mais fortes depois de Matt Skiba, que substituiu DeLonge, disse recentemente que ‘não sabe se ainda está na banda’. Será que rola uma tour?