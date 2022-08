Globo estende horário de ‘Pantanal’ para competir com Corinthians x Flamengo no SBT

A emissora carioca vai usar uma estratégia diferente para tentar se manter no topo da audiência entre as TVs abertas dentro do horário nobre

Divulgação/Globo Dira Paes e Marcos Palmeira interpretam Filó e José Leôncio em Pantanal



A Globo vai adotar uma estratégia diferente nesta terça-feira, 2, para tentar se manter no topo da audiência entre as TVs abertas no horário nobre. Ao invés de encerrar a novela “Pantanal” às 22h30 (de Brasília), a emissora carioca irá esticar o episódio da trama em 25 minutos, finalizando às 22h55. A ideia é tentar competir com o SBT, que irá transmitir o jogo entre Corinthians e Flamengo, válido pela Copa Libertadores da América 2022, a partir das 21h30. Além de reunir os clubes de maior torcida do país, a partida é tratada como importantíssima, já que é válida pela rodada de ida das quartas de final. Vale lembrar que este é o último ano de contrato da rede de Silvio Santos com o torneio da Conmebol – a partir do ano que vem, a Libertadores voltará a ser transmitida pela Globo.