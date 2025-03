Gene Simmons cobra R$ 72 mil para que fã seja seu assistente em dia de show

No site oficial do integrante da banda Kiss, o produto intitulado ‘The Ultimate Gene Simmons Experience’ inclui um baixo autografado e usado num ensaio do grupo, bem como diversas atividades com o artista

Reprodução / Instagram Os itens são válidos para a turnê solo de Gene Simmons, e não para os shows com a banda Kiss



Gene Simmons, músico conhecido por seu trabalho como baixista e vocalista da banda Kiss, tem vendido uma experiência para que fãs trabalhem um dia como seu assistente nos bastidores de um show pelo valor de US$ 12.495 (o equivalente a cerca de R$ 72 mil pela cotação atual). Em seu site oficial o produto é chamado de “The Ultimate Gene Simmons Experience” e indica que “você será o assistente pessoal de Gene Simmons e roadie da banda por um dia”.

O valor inclui um baixo autografado e usado num ensaio da banda Kiss, o encontro com o músico e seus companheiros de banda no hotel ou outro local designado, no início do dia, camisa, boné, uma refeição com Simmons, a possibilidade de ajudar a banda a se preparar para o show e participar da checagem de som. O fã também leva uma versão autografada do setlist da apresentação, e será apresentado pelo cantor no palco.

Há a possibilidade de tirar fotos no decorrer do processo, além de levar mais um convidado e até quatro itens para que Gene Simmons autografe. Há um aviso, porém, de que o valor da experiência não inclui ingresso para o show – que deve ser comprado à parte. Os itens são válidos para a turnê solo de Gene Simmons, e não para os shows com a banda Kiss.

*Com informações do Estadão Conteúdo

