Grupo Revelação é assaltado na Bahia durante Carnaval e músico é esfaqueado

O Grupo Revelação foi alvo de um assalto na Bahia na madrugada deste domingo, 11. Após se apresentarem no Carnaval de Salvador, os músicos Rogerinho e Mauro Júnior foram abordados por criminosos, que levaram todos os seus pertences. Na tentativa de se defender, Rogerinho acabou sendo esfaqueado e precisou ser levado ao hospital, onde recebeu seis pontos em uma das mãos e cuidados para cortes superficiais nas costas. Apesar do susto, ele passa bem e já está se recuperando em casa. Apesar do ocorrido, a agenda do grupo não será afetada. Neste domingo, eles têm uma apresentação marcada em Parnamirim, no Rio Grande do Norte.

