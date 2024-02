Luísa Sonza interrompe vaias a Chico Moedas em Carnaval: ‘Já estou com outro’

Foliões entoaram vaias após apresentação da música Chico, que integra o álbum Escândalo Íntimo

A cantora Luísa Sonza interrompeu as vaias do público ao seu ex-namorado Chico Moedas. Durante apresentação no Carnaval de Recife no sábado, 11, a artista apresentou a canção Chico, um dos sucessos do álbum Escândalo Íntimo, e ofereceu a música às mulheres que já foram traídas no Brasil: “Vou homenagear a gente e vou oferecer essa música e todo o meu amor para cada um de vocês. Porque é sobre isso essa música: é sobre o amor que existe em mim, sobre o amor que eu sou capaz de dar a alguém e hoje eu vou oferecer para vocês”, disse Luísa, antes da apresentação. Ao final, o público começou uma vaia a Chico Moedas, interrompida pela artista. “Isso aí nem existe mais, gente. Já estou com outro já. Tudo certo”, revelou.

Como o site da Jovem Pan mostrou, em setembro, Luísa usou sua participação no programa Mais Você para confirmar o término e falar sobre uma traição sofrida. “É uma dor impossível de explicar. É uma quebra na confiança no próximo, é um medo de acreditar nas pessoas, é um sonho destruído, é toda a sua entrega, todo o seu zelo, cuidado, amor jogados fora”, disse em um trecho. Os dois namoraram por quatro meses e Chico chegou a fazer inúmeras participações em apresentações da cantora da música dedicada a ele.

