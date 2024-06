‘Você acha que alguém na Faria Lima quer mais bem ao Brasil do que eu?’, questiona Lula durante entrevista

Presidente acredita que em certos assuntos os empresários preferem o lucro

Ricardo Stuckert / PR Lula durante entrevista no Palácio do Planalto nesta quarta-feira



Durante entrevista ao portal UOL, nesta quarta-feira (25), o presidente Lula afirmou que, em certas discussões, os investidores do Brasil que se localizam na Avenida Faria Lima, bairro nobre de São Paulo, visam o lucro ao invés de pensar em melhorar a vida do país. “As pessoas precisam compreender o seguinte: vocês acham que a Faria Lima tem alguém que quer mais bem ao Brasil do que eu? Que tem interesse em melhorar mais a vida do povo do que eu? Você acha que tem?”. Lula ainda afirmou durante a conversa que o país “precisa de alguém que pense no povo”. “Vocês acham que quando eles estão discutindo taxa de juros eles estão pensando em quem está dormindo embaixo de uma ponte, dormindo na sarjeta, que está morrendo de fome? Não pensam. Pensam no lucro”, disse ele. Petista também argumentou sobre o valor da taxa Selic, que atualmente é de 10,50% ao ano. O presidente solicitou que empresários e o setor produtivo pensem e se organizem perante a este cenário.“A pergunta que faço é a seguinte: o Banco Central tem necessidade de manter a taxa de juros a 10,5% quando a inflação está a 4%? O Banco Central leva em conta que as pessoas estão com dificuldade de fazer financiamento?”, indagou.

