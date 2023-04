Gusttavo Lima enfrenta perrengue em avião e precisa cancelar show; saiba detalhes

‘Só a gente sabe o que a gente passou’, declarou o cantor que se apresentaria em São João del Rei (MG)

Reprodução/Instagram/gusttavolima Gusttavo Lima não conseguiu se apresentar em São João del Rei após problema com avião



O cantor Gusttavo Lima cancelou um show que realizaria em São João del Rei, município de Minas Gerais, pois o avião em que estava não conseguiu pousar na região. O anúncio foi feito pelo próprio artista nesta sexta-feira, 31, em uma série de vídeos publicados nas redes sociais. “O show que aconteceria hoje em São João del Rei infelizmente não vai rolar devido às grandes chuvas. A gente tentou pousar umas três, quatro vezes, sem sucesso. Muita chuva, muito vento, muita turbulência. A gente acabou de pousar em Belo Horizonte. O aeroporto de BH fechado e o aeroporto de São João del Rei também fechado”, falou o sertanejo, sem especificar onde o avião conseguiu pousar. O artista cogitou ir de carro até o local do show, mas desistiu ao saber que só chegaria para a apresentação por volta das 5h da manhã. De acordo com o cantor, seria muito estressante para todos os envolvidos e o público teria que esperar muito tempo para vê-lo no palco. “Peço a compreensão de cada um de vocês. Só o fato da gente estar com o pé no chão e de estar seguro… só a gente sabe o que a gente passou dentro daquele avião”, declarou. Gusttavo avisou que o show será remarcado: “Aguardem uma nova data”.