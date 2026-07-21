Harry Styles cancela show desta terça-feira em SP por motivos de saúde

De acordo com a produtora Live Nation, os ingressos adquiridos serão reembolsados e o show de sexta (24) está mantido

O cantor Harry Styles cancelou o show que faria em São Paulo nesta terça-feira (21), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, por causa de um problema de saúde na turnê. A informação foi divulgada pela produtora Live Nation, que informou que os ingressos para a apresentação serão reembolsados pelo mesmo canal de compra. O artista ainda não se manifestou sobre o cancelamento.

“Lamentamos profundamente informar que o show do Harry Styles que aconteceria na terça-feira, 21 de julho de 2026, no MorumBIS, foi cancelado devido a um problema de saúde na turnê” Live Nation

Segundo a produtora, todos os compradores receberão um e-mail da Ticketmaster Brasil com orientações sobre o processo de reembolso.

Apesar do cancelamento da apresentação desta terça, o show marcado para sexta-feira (24), no mesmo estádio, segue confirmado.

A produtora informou ainda que os fãs que tinham ingressos para o show cancelado terão acesso a uma venda exclusiva de entradas para a apresentação de sexta-feira, enquanto houver disponibilidade.

“Os portadores de ingressos para o show de terça-feira (21 de julho) terão a chance de adquirir uma leva exclusiva de ingressos para o show de sexta-feira (24 de julho), enquanto durarem os estoques. Mais informações serão fornecidas no e-mail enviado pela Ticketmaster Brasil aos compradores”, informou a empresa.

A Live Nation afirmou que trabalha em conjunto com o estádio para ampliar a quantidade de ingressos disponíveis para a apresentação de sexta-feira, mas alertou que a oferta será limitada.

“Trabalhamos junto ao local do evento para liberar o maior número possível de ingressos para o show de sexta-feira, mas, por favor, tenham em mente que a disponibilidade é extremamente limitada”, diz o comunicado.

Harry Styles iniciou a passagem da turnê por São Paulo na sexta-feira (17), quando realizou a primeira das apresentações previstas na capital paulista.