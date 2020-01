Harry Styles aparece de surpresa em show de Lizzo e foi incrível; assista

Reprodução/Instagram Momento provou sincronia da dupla, que até fez dancinha coreografada para delírio do público



Durante sua apresentação em evento promovido pela rádio SiriusXM nesta quinta-feira (30), Lizzo surpreendeu o público ao convidar para o palco o inglês Harry Styles e, juntos, eles fizeram uma performance daquelas para o hit da cantora “Juice”.

Há algumas semanas, Styles já tinha apresentado a música ao vivo durante o Live Lounge, da rádio BBC Radio 1, no Reino Unido.

O momento perfeito foi registrado pelos fãs, que lotaram as redes sociais com fotos e vídeos que provam a sincronia de Harry e Lizzo – com direito a dancinha coreografada pela dupla!

Em fevereiro, Lizzo desembarca no Brasil para um show restrito a convidados, no Rio de Janeiro. Já Styles desembarca no país em outubro para shows no Rio e em São Paulo.

Veja o momento: