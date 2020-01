Hayley Williams anuncia ‘Simmer’, 1ª faixa de projeto solo, para quarta

Reprodução Hayley lançará o Petals for Armor na quarta-feira



A nova era de Hayley Williams está cada vez mais perto. A cantora anunciou em suas redes sociais que “Simmer”, a primeira faixa de seu projeto solo será divulgada na quarta-feira (22). Ainda não foi revelado o horário.

A vocalista do Paramore, que está em hiato, já havia dito que um “projeto muito especial”, batizado de Petals for Armor, que contou com “a ajuda de alguns de seus amigos mais próximos”, seria lançado em janeiro.

“Minha primeira oferenda: SIMMER chega em 22/01/2020. Vejo vocês lá”, escreveu Hayley.

Está será a primeira música inédita de Williams desde “After Laughter”, álbum do Paramore de 2017.

Confira o teaser: